Campora, Azemar:  “Ecco come sarà il nostro nuovo resort alle Maldive”

Aprirà il 1° settembre Joy Island, il nuovo resort Azemar alle Maldive, nell’atollo di Male Nord. “La scelta di costruire un hotel nell’atollo - spiega l’amministratore delegato del tour operator, Mariarosa Campora - è stata presa per andare incontro alle esigenze della nostra clientela, che in alcuni casi non vuole affrontare il trasferimento in idrovolante. E quindi abbiamo individuato in questo stupendo angolo dell’atollo di Male il punto giusto dove realizzare il nostro nuovo resort”.

Camere e servizi

La struttura, di 150 camere, è situata su un’isola di oltre 10 ettari con ampi spazi comuni e molta privacy da una camera all’altra. Novanta camere sono sulla spiaggia e altre 60 sono state realizzate su palafitte.



Il punto forte del resort, segnala Campora, è la ristorazione: “Il ristorante ‘The Market’ - spiega - è una nuova esperienza per le Maldive: un vero e proprio mercato all’aperto come possiamo trovare nelle nostre città, dove in un angolo troveremo la pescheria, nell’altro la rosticceria con i polli allo spiedo e nell’atro il panettiere che sforna pane e focacce calde, o il carretto con i gelati artigianali”. A bordo piscina si trova ‘Il Basilico’, tutto italiano, mentre il ‘Chiringuito’ si trova sulla punta estrema dell’isola “e a pranzo offre una squisita paella, mentre la sera si tramuta in bbq sulla spiaggia”. Il trattamento previsto sarà di full all inclusive “perché il mercato ricerca soluzioni tutto incluso” sottolinea Campora, che spiega anche come siano previsti anche un ricco programma di intrattenimento e numerose attività sportive.