Explora Journeys e l’Ocean State of Mind

Si chiama Ocean State of Mind il concetto sul quale Explora Journeys, brand di lusso di Msc Crociere, ha costruito a sua filosofia di crociere upper level. Qualcosa che va oltre il concetto di crociera, e che rende la nave soltanto una delle componenti di un viaggio che deve essere un’esperienza di relax e di scoperta.

E che dal prossimo 8 luglio, giorno di inaugurazione di Explora I, il brand metterà a disposizione dei viaggiatori.



L’esperienza si articola a bordo, con una gamma di servizi dedicati a far vivere momenti di coinvolgimento e di puro relax, a partire da suite ampie con vista sul mare, che rappresentano un rifugio privato dove concentrarsi e godersi momenti di intimità assoluta in rapporto diretto con l’esterno. Ma anche a tavola, grazie a menu raffinati, che guardano da un lato all’esclusività degli chef e dei piatti proposti, dall’altro al benessere degli ospiti, con proposte in linea con il concetto di wellness che rappresenta il filo conduttore del viaggiare con Explora Journeys.



E proprio rispetto al wellness, Explora rafforza lo spazio dell’esperienza spa nel corso del viaggio: una serie di trattamenti e di percorsi che fanno del benessere fisico una delle componenti sulle quali si incentra la qualità del servizio e delle strutture di bordo, con programmi di allenamento e di relax personalizzati che trasformeranno il viaggio in un itinerario anche interiore.



Infine, l’esperienza della scoperta, con itinerari ricercati e ben studiati fuori dalle rotte più comuni. Grazie anche alle dimensioni delle navi, si avrà la possibilità di conoscere piccoli porti, con grande attenzione alla cultura, alle comunità e alle tradizioni dei luoghi.



Dal prossimo luglio gli itinerari porteranno alla scoperta del Nord Europa, mentre durante l’inverno si avranno rotte sui Caraibi.