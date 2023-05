Four Seasons: anche Taormina nel nuovo itinerario di Private Jet Experience

Si chiama ‘Ancient Explorer’ e include anche l'Italia il nuovo itinerario 2024 che va ad aggiungersi alla collezione di Four Seasons Private Jet Experience. Il viaggio, della durata di 24 giorni, inizierà il 28 agosto 2024 per terminare il 20 settembre dopo aver attraversato tutto il mondo effettuando dieci tappe: Miami, Città del Messico, l’Isola di Pasqua, Bora Bora, e poi ancora la Grande barriera corallina, Bangkok, la città perduta di Petra, le Piramidi d’Egitto, Taormina e Madrid.

Le esperienze

Il nuovo itinerario rappresenta un’ottima notizia soprattutto per i repeater, che rappresentano oltre il 30% della clientela del programma Four Seasons Private Jet Experience, al cui attivo ci sono ora 20 rotte attraverso 35 Paesi. Tra le esperienze del nuovo itinerario un sorvolo in mongolfiera all’alba su Città del Messico, la visita dell’Isola di Pasqua, un tour su catamarano a Bora Bora, un itinerario culturale a Bangkok e una giornata alla scoperta delle Piramidi di Giza.



Per la prima volta viene inserita tra le tappe anche Taormina, con soggiorno al Four Seasons San Domenico Palace. In realtà i soggiorni durante il viaggio saranno, ove possibile, sempre negli hotel e resort Four Seasons, mentre nelle località più remote i pernottamenti sono previsti in strutture di lusso selezionate dal team Four Seasons.