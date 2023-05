TO Destinations, il meglio delle Comore per gli amanti del diving

Obiettivo Comore per TO Destinations, che propone itinerari nelle isole di varia durata. Si va dal minitour a Grande Comore di 4 giorni, al tour Comore Essential di otto, fino a Isola delle Luna e Mayotte di 11 giorni o al grand tour Comore e Mayotte di 14 giorni.

Possibilità anche di effettuare trekking ed esperienze diving in una destinazione isolata e incontaminata che sta sviluppando un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. In particolare, le barriere coralline sono fiorenti, con uno sbiancamento minimo e danni occasionali causati solo da agenti atmosferici, perché dal 2001 il parco nazionale di Moheli ha vietato la pesca con reti, fiocine e dinamite.



TO Destinations, in partnership esclusiva sul mercato italiano e svizzero con Adore Comore dmc, si rivolge agli appassionati di diving e in generale agli amanti di vita marina con proposte di viaggio per esplorare gli oceani e scoprire i tesori nascosti in ambienti naturali vergini.Per le immersioni subacquee il periodo migliore va da luglio a novembre.



“I siti di immersione sono numerosi e adatti ad ogni livello. Tra i più noti Le Royal Itsandra e Le Banc Vailheu, che scendono fino a 60 metri e La Masiwa che era una nave da carico lunga 80 metri che ora giace a 40 metri di profondità sul fondale a nord di Grand Comore - spiega Roberto Cagnasso, general ganager di TO Destinations, rappresentanza di Adore Comore dmc -. Sembra quasi di tuffarsi in un acquario tra formazioni coralline, spugne a botte, anemoni e pesci pagliaccio, nuotando accanto a delfini, megattere, razze, banchi di barracuda, pesci leone, tartarughe marine e diverse specie di squali”.



Insieme ai numerosi itinerari dedicati alla scoperta dell’interno delle isole e della cultura locale, la nuova programmazione 2023 di TO Destinations propone quindi due tour Diving Comore, di 8 e 10 giorni, con focus sul mondo marino.