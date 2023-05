Crippaconcept: “Per l’outdoor si attende un’estate da record”

Crippaconcept mette la sostenibilità e l’innovazione al centro del proprio business. “Siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti delle comunità locali e ci impegniamo costantemente per evolvere un modello di vacanza open air consapevole e rispettoso della natura”, commenta Sergio Redaelli, a.d. di Crippaconcept.

L’azienda è pronta ad affrontare le sfide del futuro lavorando insieme a tutti gli attori del comparto con l’intento di portare avanti un approccio eco-friendly, capace di generare ricadute economiche positive sui territori. “Secondo l’Osservatorio del turismo Outdoor, l’estate 2023 si prospetta da record, con una previsione di presenze di 56,6 milioni, in aumento del 2% rispetto al 2022 e dell’1% rispetto al 2019” spiega Valentina Fioravanti, cmo di Human Company.



Ottime prospettive che trovano conferma anche nelle parole di Alberto Granzotto, Presidente di Faita-Federcamping Nazionale, il quale sottolinea come le imprese dell’open air italiano si preparino a una stagione con risultati attesi in crescita di almeno il 10% rispetto al 2022. Stime che si fondano sull’occupazione registrata a Pasqua (+13%) e sull’andamento complessivo delle prenotazioni che hanno già raggiunto circa il 45% della disponibilità offerta. “La crescita maggiore dovrebbe venire dagli stranieri che passerebbero da 5,5 milioni di arrivi a circa 6. Più stabile il mercato interno che dovrebbe confermare il risultato del 2022 superando i 5 milioni di arrivi”. G.G.