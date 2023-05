Tmt-Tailor Made Tours presenta la Sicilia di lusso

Il volto luxury della Sicilia si arricchisce con un nuovo brand specializzato in viaggi di lusso. Si tratta di Tmt - Tailor Made Tours, evoluzione del noto t.o. palermitano Sicilvision, attivo in Sicilia ma anche in Sardegna, Calabria, Puglia e Malta con servizi di qualità sia per gruppi sia per individuali con una storica attenzione al comparto leisure.

“Dopo anni di crescente sviluppo e dopo avere superato indenni la pandemia, era arrivato il momento di fare un importante investimento per diversificare i prodotti e operare nel segmento alto-spendente e Mice”, commenta Francesco Miranda, amministratore di Sicilvision. Come riporta allfoodsicily.it, in appena 6 mesi, Tmt ha registrato prenotazioni fino al novembre prossimo per un totale di 900mila euro.



Gaia Guarino