Sporting Vacanze tra novità e conferme

Sporting Vacanze amplia l'offerta con due new entry in programmazione: Mauritius e Arabia Saudita.

Intanto, come spiega Daniela Narici (a sx nella foto), responsabile sviluppo vendite Italia di Sporting Vacanze, ci si prepara all’ormai imminente riapertura di una struttura iconica, ossia Il Gattopardo Di Lampedusa. “Anche quest’anno, dal 27 maggio sarà possibile soggiornare con Sporting Vacanze in questo boutique hotel che celebra la bellezza di uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo”-



Infine, in aggiunta alla partnership con Sun Siyam Resorts, l’operatore non smette di puntare sulle proprie esclusive maldiviane: l’Heritance Aarah, fiore all’occhiello situato nell’atollo di Raa, l’Adaaran Select Meedhupparu e l’Adaaran Select Hufuran Fushi, unico resort al mondo situato sullo spot per praticare surf da onda sull’isola di Lhohifushi, a nord di Malè.



“Siamo un t.o. piccolo con una proprietà forte che ci sostiene”, conclude Andrea Vannucci (a dx nella foto), general manager di Sporting Vacanze. “Il futuro? È tutto da scrivere”.



Gaia Guarino