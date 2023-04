Gattinoni Mice: successo per l'evento Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking

E’ stato organizzato da Gattinoni Mice per il sesto anno consecutivo l’evento Festa della Neve che raduna gli oltre 700 private banker di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, 730, provenienti da tutta Italia.

Quest’anno la divisione mice del gruppo ha curato la regia in quel di Bormio dedicando uno staff di 30 persone per intrattenere i partecipanti, impegnati tra allenamenti, gare sciistiche ed escursioni, coronando il tutto con la cena di gala, le premiazioni ed è terminata con il dj set.



“Come Gattinoni gestiamo l’intero evento dal 2018 e questa rinnovata fiducia ci gratifica e ci sprona ad esaudire aspettative sempre più alte – ha commentato Elisa Presutti, managing director Gattinoni Mice -. La nostra capacità di interpretare i desiderata si sposa con la volontà di sorprendere ed emozionare, di rendere l’appuntamento ogni anno entusiasmante e motivante, motivo di orgoglio per il management e di soddisfazione e spirito di appartenenza per i banker”.