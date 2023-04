Un nuovo strumento digitale per seguire passo dopo passo i clienti. Il Gruppo Bluvacanze lancia Blu&cluB, un’app che avvicina le agenzie ai viaggiatori, aprendo un ulteriore canale di consulenza e fidelizzazione.

L’applicazione – già scaricabile gratuitamente negli store di Apple e Google - garantisce ai clienti dei punti vendita Bluvacanze e Vivere&Viaggiare assistenza h24, 7 giorni su 7, assicurando anche supporto tramite la centrale operativa del Gruppo negli orari di chiusura delle agenzie. “Il 30% del business nel travel parte da un processo digitale, perciò abbiamo voluto Blu&cluB come strumento di relazione tra i nostri 300 punti vendita associati e i consumatori: il cliente di oggi pretende un’esperienza di contatto digitale - spiega Marco Orlandi, digital consumer experience del Gruppo Bluvacanze -. Il background di questo nuovo contesto è rappresentato da un Crm evoluto e da un team di lavoro che studia il comportamento dei viaggiatori, guidando le azioni strategiche di sales, marketing e comunicazione”.



Come funziona

Scaricata l’app ed effettuata l’iscrizione, i clienti hanno accesso al contratto e possono controllare lo stato di avanzamento della propria pratica di viaggio e comunicare all’agenzia ulteriori necessità, per poi completare gli step di pagamento in modalità digitale. Grazie alla funzione di geolocalizzazione, inoltre, l’applicazione suggerisce il negozio più vicino all’utente.



L’introduzione dell’applicazione si inserisce nell’ampio progetto di digitalizzazione intrapreso dal Gruppo, che ha portato allo sviluppo della piattaforma gestionale ‘Ada’.