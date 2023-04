Tui termina la restituzione degli aiuti di stato

Per Tui Group si chiude l'epoca degli aiuti Covid. Il gruppo ha infatti completato il rimborso dei sussidi ricevuti durante il periodo pandemico.

Come riporta ttgmedia.com, il colosso aveva ricevuto un totale di 4,3 miliardi di euro dall'Economic Stabilization Fund del Governo tedesco. Ora Tui ha comunicato di aver effettuato il rimborso finale di 750 milioni, l'ultima 'rata' ancora da saldare; l'importo è stato raccolto grazie a un aumento di capitale realizzato con l'emissione di nuove azioni all'inizio di questo mese.



Inoltre Tui ha precisato che ridurrà in maniera significativa la linea di credito non utilizzata dal fondo statale tedesco Kwf; l'importo concesso era pari a 1,1 miliardi di euro.