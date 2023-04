di Gaia Guarino

Sporting Vacanze non smette di alzare l’asticella ponendosi sul mercato come una ‘fabbrica di idee’, un t.o. innovativo e costantemente alla ricerca di prodotti esclusivi che possano avvantaggiare il canale delle agenzie. Un lavoro che viene svolto a braccetto con partner strategici come gli enti del turismo.

In particolare è il Qatar che in questo momento si fa protagonista dell’offerta dell'operatore, con un focus sugli eventi sportivi. Le adv potranno proporre infatti dei pacchetti di 4 giorni disegnati insieme a Qatar Airways e Visit Qatar in occasione di due appuntamenti di richiamo internazionale: il Gran Premio di Formula 1 in programma dal 6 all’8 ottobre e la gara di MotoGP dal 17 al 19 novembre. “Stiamo collaborando con il Qatar affinché il mondo dello sport possa diventare un driver importante per promuovere la destinazione nonché un volano per spingere quei Paesi che si aprono adesso al mercato”, commenta Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze. “Siamo parte di un gruppo editoriale al quale fanno capo celebri riviste del motorsport – aggiunge – pertanto stiamo pensando a una comunicazione dedicata, creando domanda anche attraverso i social e ovviamente sfruttando il potenziale delle nostre Sporting Vacanze Lounge”.



In ultimo, in virtù della sinergia con il Qatar, Sporting Vacanze regalerà due notti a Doha a tutti coloro che prenoteranno un viaggio alle Maldive scegliendo di volare con Qatar Airways.