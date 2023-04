Costa Crociere, dal 2024 un nuovo itinerario fra Grecia e Turchia

Costa Crociere presenta per l’estate 2024 un itinerario mai proposto prima, che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. Dal 7 giugno al 13 settembre Costa Fortuna partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini.

Su alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, che sostituirà Rodi. La formula proposta è quella del pacchetto 'volo+crociera', disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia. In questo modo sarà possibile effettuare quattro o cinque soste di almeno dieci ore.



Nel corso della primavera e dell’autunno 2024, Costa Fortuna offrirà minivacanze dai 3 ai 5 giorni nel Mediterraneo occidentale, e tanti itinerari diversi di due settimane, diretti in Marocco e a Lisbona, con soste di due giorni a Lisbona e Casablanca; in Israele, Egitto e Tunisia, con soste di due giorni ad Haifa per visitare anche Gerusalemme; in Turchia, Grecia e Tunisia, con soste di due giorni a Istanbul; e infine tra le isole greche e Ibiza.



Sempre nell’estate 2024, Costa Fascinosa, inizialmente prevista in Nord Europa, offrirà invece il programma di crociere di una settimana a Malta e nelle isole greche, con scali a Catania, Taranto, Santorini, Mykonos e La Valletta, che sarà preceduto da una crociera di due settimane alle isole Canarie e una minivacanza nel Mediterraneo.



In Nord Europa, nell’estate 2024, opereranno due navi, Costa Favolosa e Costa Diadema, che proporranno il meglio dell’offerta Costa in questa regione.

Costa Favolosa proporrà tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e isole Lofoten, in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di 8 giorni dedicato alla Scozia. Costa Diadema proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi.