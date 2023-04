Sporting Vacanze, al via la convention: arriva l’intelligenza artificiale al servizio del turismo

di Gaia Guarino

Una platea di agenti di viaggi selezionatissimi per la due giorni di Sporting Vacanze: la convention organnizzata alla Tenuta di Murlo in Umbria nasce sia con l'obiettivo di presentare le novità del t.o. sia con lo scopo di mantenere vivo il rapporto con gli adv d’eccellenza. Main sponsor dell’evento sono Sun Siyam Resorts, Qatar Airways, Qatar Tourism e partner Adaaran Select ed Heritance Aarah: sinergie strategiche che Sporting Vacanze coltiva da anni. in particolare per quanto riguarda il proprio core product, ossia le Maldive.

“Essere t.o. oggi è dura, lottiamo quotidianamente contro un mercato ‘isterico’ - commenta Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze -. Siamo nati con le Maldive, conosciamo la destinazione e abbiamo tracciato un percorso importante con nuove esclusive e partner fondamentali con cui costruire il nostro futuro”.



Lo sviluppo tecnologico

L’obiettivo del t.o. è fornire opportunità commerciali e strumenti sempre più efficaci e all’avanguardia agli adv, ed è da tale volontà che nasce Sporting Vacanze Lounge. Si tratta di un progetto basato anche sul concetto di ‘commercio conversazionale’, ovvero una tecnologia di AI che vuole portare innovazione nell’intermediazione turistica, totalmente a servizio del trade. Questa soluzione digitale si integra all’interno delle chat di messaggistica istantanea come WhatsApp e a quelle dei maggiori social network aprendo di fatto un ulteriore canale di ricerca, prenotazione e vendita tramite adv.



“È essenziale intercettare una nuova clientela, quella che magari non viene più in adv e cerca contenuti sul web - conclude Vannucci -. L’AI ci aiuta lì dove non possiamo avere uno staff attivo h24, con il plus che le interazioni degli utenti saranno indirizzate a quelle che storicamente sono le nostre adv partner e a quelle che un domani vorranno fare parte di questo progetto”.