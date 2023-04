Ota Viaggi, Obiettivo X: ecco i nomi dei partecipanti ai panel

Obiettivo X, il grande evento che coinvolgerà oltre 250 agenzie di viaggi provenienti da tutta Italia, è ormai alle porte e il t.o. annuncia gli ospiti che saliranno sul palco.

Dibattito sui trasporti

A moderare i panel in programma sabato 13 maggio sarà anche quest’anno il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista.



Il primo appuntamento, dedicato al "Comparto trasporti in Italia con i pro e i contro da affrontare” vedrà salire sul palco Tommaso Fumelli, vp sales Italy di Ita Airways; Maria Paola De Rosa, head of trade sales di Frecciarossa; Matteo Della Valle, passenger sales & marketing staff director di Gnv; Alessandro Onorato, direttore commerciale di Gruppo Onorato Armatori Moby Tirrenia.



I leader della filiera

Il secondo panel, invece, dal titolo “Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana”, anch’esso moderato da Remo Vangelista, prevede l’intervento di Domenico Aprea, ceo di Ota Viaggi, Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere, Gianluca Rubino, ceo di Kel 12 National Geographic e Fabio Savelloni, direttore generale di Idee per Viaggiare. A chiusura del panel salirà sul palco l’a.d. di Enit, Ivana Jelinic.



La serata del 12

Nella serata di venerdì 12, il palco dell’evento sarà calcato anche da alcuni artisti; tra gli altri i comici ‘I Carta Bianca’ ed ‘Enzo e Sal’, insieme al Mago Lupis, al DJ Claudio Megna e al vocalist Peppe Granato.