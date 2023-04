The Travel Foundation e i rischi delle zero emissioni per il turismo

L'obiettivo zero emissioni di carbonio per il 2050 nel settore dei viaggi rischia di minare il mondo del travel. A lanciare l'allarme è Graeme Jackson, head of strategic partnership di The Travel Foundation.

Come riporta ttgmedia.com, il manager intervenendo a una tavola rotonda nel corso del Sustainibility Day in Spagna ha affermato che se il business proseguirà con i ritmi annuali non si raggiungerà l'obiettivo per il 2050.



Jackson afferma che attualmente "non esiste un percorso verso questo obiettivo". A mancare, sottolinea, sono innovazioni, investimenti e politiche decise per arrivare al traguardo.



Insomma, secondo Jacskon per rispettare il termine del 2050 bisogna cambiare nettamente marcia.