Ita Airways, InOut, e Travel Guide Mare Italia: scopri il meglio di TTG Magazine

La nuova campagna di promozione dell’Italia all’estero e i piani di Ita Airways. L’anteprima della nuova manifestazione di IEG ‘InOut’ al Fuorisalone e gli ultimi aggiornamenti sulle regole di ingresso dei Paesi. E ancora i segreti del lusso targato La Compagnie e l’intervista all’a.d. di Enit Ivana Jelinic sulla Travel Guide Mare Italia. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:

La Venere testimonial d’Italia

È una Venere trasformata in una moderna influencer la protagonista della nuova campagna che rappresenterà l’Italia turistica all’estero per tutto il 2023. Una nuova operazione che prenderà il via ufficialmente il prossimo primo maggio e che, secondo Enit e Ministero del Turismo, imprimerà “un cambio di passo” a tutta la strategia… (continua sulla digital edition)



Ita Airways: “Ora facciamo cassa”

A differenza delle passate edizioni di Alitalia, Ita Airways, la sua erede, non brucia più risorse ed è una compagnia che “fa cassa”. Lo ha sostenuto con forza il ceo Fabio Lazzerini in occasione dell'evento organizzato dall’aviolinea al Leonardo da Vinci per presentare il nuovo… (continua sulla digital edition)



InOut fa tappa a Milano

Il grande progetto che ha l’obiettivo di raccogliere il meglio del mondo del turismo a 360 gradi fa tappa a Milano. In occasione del Salone del Mobile appena conclusosi nel capoluogo meneghino, InOut ha scelto il Fuorisalone per presentare un’anteprima del format che… (continua sulla digital edition)



Covid addio, la mappa delle riaperture

Il mondo si prepara ad archiviare definitivamente la lunga stagione della pandemia. I Paesi abbandonano via via le restrizioni e rivedono le regole di ingresso per rilanciare gli arrivi internazionali, approfittando del forte rimbalzo della domanda per i viaggi. E dopo un triennio difficile, tra riaperture delle frontiere e nuove procedure per il rilascio dei visti, cambia la geografia del turismo… (continua sulla digital edition)



La Compagnie, lusso senza segreti

La Compagnie compie un anno d’attività in Italia e festeggia in grande stile. Per far assaporare l’atmosfera “100% smart business class” che caratterizza i voli sulla tratta Milano Malpensa-New York Newark, si è tenuta un’esclusiva visita pre-decollo direttamente a bordo… (continua sulla digital edition)



Travel Guide Mare Italia, Jelinic: “L’Italia che piace”

Mare, cultura e lifestyle: un’alchimia speciale che rende l’Italia una destinazione unica al mondo.Tre elementi che ormai sono diventanti inscindibili nella percezione della Penisola all’estero.

A spiegare la ‘magia’ dell’Italia è Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, che non ha dubbi… (continua sulla digital edition)