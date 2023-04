Caro bollette: potrebbero arrivare nuovi fondi per sostenere le pmi

Il Governo starebbe studiando alcune misure che dirotterebbero sul sostegno a famiglie e pmi contro il caro bollette una parte dei fondi di React-Eu, il progetto Ue nato per 'calmierare' gli effetti del Covid-19 sull'economia dei Paesi.

Il fondo, come ricorda ilsole24ore.com, ammonta per l'Italia a 14,4 miliardi, di cui 9,3 per il Mezzogiorno. A fine dello scorso anno, però, la Commissione europea aveva certificato la spesa di soli 1,8 miliardi di questa dotazione, pari al 12,5% del totale.



Per correre ai ripari, il Governo ha allo studio una norma per dirottare almeno 750 milioni per coprire gli aiuti a famiglie e imprese per far fronte all'aumento del costo dell'energia. Il progetto, afferma il sito del quotidiano di confindustria, sarebbe già a buon punto.