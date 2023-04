Destination Italia: ricavi in impennata nel 2022

Da 7,4 milioni di euro a 27,1 milioni, con un incremento pari a 266%. Questo il risultato, in termini di fatturato, di Destination Italia nel 2022. Il consiglio di amministrazione della società ha approvato il progetto di bilancio che vede anche l'Ebitda migliorare del 25%, passando da -1,6 a -1,2 milioni.

"Il 2022 è stato un anno molto significativo per il Gruppo - si legge in una nota , che ha ottenuto importanti risultati di fatturato, superando i valori pre-covid ed iniziando un percorso di crescita anche attraverso la partecipazione in società innovative nel settore della promozione turistica (Italy Experience, Dig-Italy, Destination Beauty, Naxida, Endu)".



Intanto l'esericizio 2023 (che vedrà anche la finalizzazione della fusione per incorporazione di Portale Sardegna) si apre con un portafoglio ordini di circa 23 milioni di euro, con un incremento del 180% sul 2022.



Giulio Valiante, presidente di Destination Italia, commenta: “I risultati sono stati favoriti da una forte domanda e le nostre scelte passate, di sostenuti investimenti in tecnologia, hanno condotto al consolidamento delle nostre competenze e strutture operative, creando così i presupposti di una crescita progressiva e sostenibile”.