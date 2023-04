Debuttano su Travelport i voli IndiGo

I voli IndiGo sono ora prenotabili su Travelport. Gli agenti di viaggi che utilizzano la piattaforma b2b possono ora quotare ed emettere i biglietti delle rotte del vettore indiano con il codice 6E utilizzando la carta di credito come metodo di pagamento.

Gli adv che non utilizzano la piattaforma possono, invece, attivare l'accesso privato per prenotare i voli della compagnia e i suoi servizi ancillari contattando l'ufficio prenotazioni e commerciale di Travelport.



Sono disponibili sul portale anche le rotte operate in codeshare con Turkish Airlines verso 30 destinazioni europee.