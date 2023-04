Tunisia, riparte la stagione delle crociere

In Tunisia la stagione crocieristica è ripartita con l’arrivo al porto di La Goulette di Msc Grandiosa. Ad annunciarlo il Ministero tunisino dei Trasporti, precisando, come riporta Ansamed, che il porto di La Goulette accoglierà in media due navi da crociera a settimana, per un totale di 45 nel 2023 e 200 mila turisti stimati.

I turisti scesi dalle navi avranno modo di visitare i siti archeologici e turistici di Tunisi e dei dintorni, primo fra tutti quello di Cartagine, nell'ambito di viaggi organizzati.

Nel 2022, circa 37 navi da crociera, con a bordo quasi 55mila turisti hanno attraccato al porto di La Goulette, dopo una pausa forzata di quasi tre anni dovuta al Covid.



I numeri da recuperare restano comunque importanti, basti pensare che nel 2010 la Tunisia accolse quasi 900mila crocieristi, poi il loro numero si è ridotto tra i 450mila e i 600mila nel periodo 2012-2014, per poi diminuire ulteriormente negli ultimi anni.