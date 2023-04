Booking.com: la sostenibilità al centro dell'interesse dei viaggiatori

Sostenibilità al bivio fra costi e scelta etica. Il Sustainable Travel Report 2023 di Booking.com, presentato via webinar dall’head of sustainability della piattaforma Danielle D’Silva (nella foto), rileva un crescente dilemma nel viaggiatore. Giunto alla sua ottava edizione, lo studio ha coinvolto più di 33mila persone distribuite in 35 Paesi e territori.

Caro vita e sostenibilità

“L’atmosfera è cambiata drasticamente dal 2022 - ha osservato D’Silva - e i due grandi temi al centro dell’attenzione pubblica sono parimenti il caro vita e il cambiamento climatico. Il 74% dei nostri intervistati ritiene necessario agire ora e adottare scelte di vita più sostenibili per le future generazioni (+8% sul 2022), ma il 76% è anche consapevole che costi energetici ed inflazione stanno influenzando i loro piani di spesa. Il 49% pensa poi che le opzioni di viaggio green siano troppo costose, sebbene il 43% dichiari di essere intenzionato a pagare di più per modalità di viaggio che certifichino la loro sostenibilità”.



A fronte di un 74% che chiede più possibilità di scelte ecologiche, il 44% sostiene di non sapere dove trovarle, mentre il 51% crede non siano ancora disponibili sufficienti soluzioni. Analogamente il 75% cerca esperienze di cultura locale autentiche, ma il 40% non sa né come, né dove trovare tour che sostengano le comunità dei territori.