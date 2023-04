Bluvacanze sulla strada della digitalizzazione, i nuovi applicativi

Dopo il lancio della rinnovata piattaforma gestionale Ada per le agenzie di viaggi Bluvacanze e Vivere&Viaggiare è pronto il secondo step sulla strada della digitalizzazione delle pratiche: l’aggiunta dell’applicativo per il pagamento digitale con bonifico bancario, con l’allineamento automatico contabile e amministrativo.

Inoltre come spiega Claudio Busca (nella foto), della Direzione Generale Retail del gruppo Bluvacanze, “la vera novità è l’applicativo web, che permette la digitalizzazione del contratto di viaggio con firma digitale del cliente e archiviazione in cloud. Questo significa anche che il viaggiatore riceve in una sua area i documenti di viaggio, sempre in formato digitale”.

La società di proprietà di Msc Cruises è avvantaggiata nella predisposizione di queste tecnologie, avendo un sistema di incasso centralizzato per le sue 300 agenzie associate e una licenza di esercizio unica. L’obiettivo dell’oprazione è allinearsi alle esperienze di acquisto di tutti i settori più digitalizzati “e adeguarci alle abitudini di consumo che combinano l’esperienza di acquisto ‘fisica’ a quella digitale. Stiamo vivendo un passaggio epocale nel turismo organizzato - spiega Busca - e l’investimento in termini di effort della divisione IT è significativo. Il futuro è in un processo di ibridazione on e offline dell’acquisto di un pacchetto di vacanza, che renderà le agenzie di viaggi vicine a un cliente moderno”.