di Isabella Cattoni

La stagione estiva è alle porte e per i network è tempo di tirare le prime somme sulle prenotazioni. Con un dato su tutti: agosto non è ancora decollato e le principali destinazioni mediterranee faticano a imporsi, Italia compresa. Sarà l’aumento dei prezzi, sarà l’insicurezza che pesa sui conti delle famiglie, ma alla grandissima mole di preventivi richiesti non corrisponde, almeno per ora, un adeguato volume di conferme.

L’eccezione però c’è. “Le crociere nel Mediterraneo stanno vivendo un rimbalzo fortissimo, con un volume di prenotazioni importante” commenta Antimo Russo, direttore network Bluvacanze.

Se quello di Russo potrebbe apparire un osservatorio privilegiato, in quanto il Gruppo Bluvacanze può contare sulle sinergie con Msc Crociere, il trend è riconfermato da Sarah Bogani, responsabile area leisure e welfare di Frigerio Viaggi. “Le crociere trainano le vendite estive in agenzia. Sicuramente aiuta il fatto che ci siano quote agevolate per i ragazzi, sistemazioni flessibili e la classica durata di sette notti, che comunque aderisce perfettamente alle esigenze della famiglia media”.



Inoltre, quello delle crociere è uno dei segmenti più semplice da prenotare online e la digitalizzazione è molto avanzata: “Il Gruppo Primarete – conferma il presidente Ivano Zilio – ha investito molto sulle piattaforme dove l’adv può con pochi click selezionare una crociera fra quelle disponibili”.



Il mix fra prezzi comunque contenuti grazie alle economie di scala generate da navi sempre più grandi e imponente offerta di posti letto garantisce alle crociere un indubbio vantaggio competitivo.

Anche se, come rilevato dall’analisi di Tourism Economics, nei prossimi anni i livelli di occupazione delle navi potrebbero trovarsi a fare i conti con un’offerta che forse supererà la domanda.

Per intanto però le crociere continuano a contribuire a far quadrare i conti nelle casse delle agenzie e a sostenere un mercato che, in vista dell’estate, si muove ancora secondo dinamiche incerte.