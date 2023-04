Freedome sigla la partnership con Smartpaying per i servizi ancillari

La startup di esperienze outdoor Freedome ha stretto una partnership con Smartpaying, la piattaforma per albergatori e gestori extralberghieri che semplifica la gestione dei pagamenti.

I clienti di quest’ultima avranno dunque la possibilità di integrare le esperienze all’aria aperta di Freedome tra i servizi ancillari offerti ai propri ospiti qualsiasi momento del loro soggiorno, attraverso un sistema di automazione delle richieste (via mail, sms e WhatsApp) e all’utilizzo di QR code nelle camere e in reception.



“L’obiettivo - dichiara Manuel Siclari, co-founder di Freedome - è essere presenti in oltre cento hotel del network entro il mese di giugno. Insieme ci impegniamo a offrire esperienze autentiche che generino vere emozioni e ricordi nel tempo, legate alla bellezza del territorio, alla genuinità del prodotto in ottica di viaggi responsabili e sostenibili”.



Il servizio clienti

Grazie all’intesa i clienti degli albergatori di Smartpaying avranno anche la possibilità di usufruire del servizio clienti di Freedome, attivo 7/7 via chat o telefono, come supporto nella scelta e nella prenotazione delle migliori attività del catalogo. Freedome è presente in tutto il territorio italiano e offre oltre 2600 attività selezionate tra più di 700 operatori professionali; dalla fondazione, nel luglio 2019, sono stati registrati 100mila partecipanti, di cui oltre 55mila solo nell’ultimo anno.