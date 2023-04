Civitatis si rafforza nella Penisola: un roadshow internazionale

Torino è la prima tappa del roadshow internazionale 2023 organizzato da Civitatis, piattaforma spagnola fondata nel 2008 che si occupa della vendita online di esperienze, dalle visite guidate alle card turistiche, dalle gite in barca o in elicottero fino a spettacoli, tour, attività ed escursioni di più giorni.

L’Italia è il secondo mercato per Civitatis che nel 2022 è entrata nel fondo di investimenti Vitruvian Partners. “La nostra forza è il focus sulla lingua del viaggiatore. Ricerchiamo, testiamo direttamente e vendiamo esperienze in lingua italiana per turisti e viaggiatori italiani. Il nostro obiettivo è crescere ancora di più in Italia e puntare a dare alle agenzie di viaggi e agli affiliati il prodotto migliore in poco tempo e con il massimo supporto possibile” hanno spiegato Veronica de Íscar chief of b2b officer, Alex Mazzola, head of b2b travel agencies, Angelica Benedetti account manager per le agenzie in Italia e Maria Saviano account manager per gli affiliati in Italia (nella foto).



A oggi Civitatis può contare su una rete di oltre 5mila agenzie, su più di una decina di network tra i più importanti del settore, su circa 400 travel blogger affiliati e su una quarantina di partnership.



“Solo per l’Italia abbiamo a disposizione 1.422 attività su 360 destinazioni e nel mondo 79.500 su 3.500 destinazioni. Dopo la pandemia i nostri servizi sono stati molto richiesti e abbiamo registrato una forte crescita e nel 2023 prevediamo di raggiungere i 10mila viaggiatori a livello globale. D’altronde quello che più spesso si ricorda di un viaggio non sono tanto il volo in aereo o gli hotel, ma le esperienze vissute in loco”.



