di Alberto Caspani

Gli agognati 39 milioni di euro di ristoro per agenzie di viaggi e tour operator, attesi entro il primo trimestre 2023, sono stati sbloccati. Alla seconda convention di Maavi e Faro Group, ospitata presso il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, la presidente Enrica Montanucci ha confermato l’esito positivo dell’incontro col ministro del Turismo Daniela Santanchè avvenuto mercoledì 12 aprile.



“Il decreto attuativo è in uscita - queste le sue parole - ed entro settembre avremo finalmente i fondi in funzione dei parametri di distribuzione che proprio Maavi aveva richiesto: solo codice primario Ateco come agenzia di viaggi, regime de minimis che esclude chi ha già raggiunto i 200mila euro e, stando al perfezionamento in corso della trattativa, non meno di 10mila euro per medie e piccole agenzie, contro i mille inizialmente preventivati”.

Le richieste

Al Ministero del Turismo, al lavoro per l’uscita a giugno del decreto attuativo per il fondo voucher (inserito nel piano strategico del turismo con interessi minimi e dilazione pluriennale del rimborso prestito), Maavi ha chiesto di prevedere condizioni penali molto rigide (rischio carcere) per chi non dimostrasse di avere voucher rimborsati o da rimborsare certificabili. “Fra le condizioni poste al ministro Daniela Santanchè - ha evidenziato invece Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato - abbiamo puntato sulla garanzia di rispetto dell’Italia nella programmazione delle compagnie low-cost, affinché non sfruttino più il Paese come terra di conquista”.



Firmato inoltre un accordo fra Faro Team Italia e Via(e) per la commercializzazione sul portale della rete d’incoming di proposte turistiche esperienziali.