I4T amplia le coperture per tutelare le imprese di viaggio

In occasione del suo ventesimo anniversario, I4T – Insurance Travel estende il raggio di azione oltre le polizze viaggio, con l’obiettivo di mettere al sicuro le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano in qualità di soci e/o amministratori e le loro famiglie.

“Spesso gli imprenditori pensano che optare per una “srl” salvi il loro patrimonio – spiega Christian Garrone (nella foto), responsabile intermediazione assicurativa I4T – ma questo è vero solo in parte e molti non ne sono consapevoli. Inoltre, se, come spesso accade, i soci sono anche amministratori, la normativa prevede responsabilità molto gravose che, in caso di imprevisti, possono compromettere la continuità operativa dell’azienda”.



Per affrontare questo genere di rischi, una volta evidenziati, I4T propone diverse soluzioni assicurative: la prima è la polizza Invalidità, che protegge l’assicurato, la sua famiglia e la sua azienda dalle conseguenze di una malattia o di un infortunio accidentale, fronteggiando le spese impreviste con un adeguato supporto economico. Alle realtà costituite da due o più soci, I4T suggerisce la polizza ‘Temporanea caso morte’ che, in caso di decesso di un socio, garantisce la liquidazione delle quote societarie spettanti ai suoi eredi. Infine, la polizza ‘Directors & officers liability’ tutela il patrimonio personale degli amministratori o dei membri di altri organi di gestione, rispetto ad errori ed eventuali richieste di risarcimento, funzionando come una sorta di rc degli amministratori.



Compresi fra i temi affrontati, anche la protezione dei beni aziendali, il rischio legato ad eventuali vertenze legali, le opportunità disponibili e un focus sulla RC Professionale.



Il direttore commerciale Giovanni Giussani ha aggiunto: “I4T ha alle spalle l’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet: questo ci consente di presentarci alle agenzie, hotel, tour operator e altre imprese turistiche come referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze viaggio. L’obiettivo è di costruire partnership di lungo periodo volte a garantire la continuità operativa delle aziende e proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business”.