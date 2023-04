Gattinoni Mice, un nuovo ingresso per crescere nell’HealthCare

Raddoppiare il fatturato nell’HealthCare entro giugno 2024. Questo l’obiettivo dell’arrivo di Ilaria Sulis (nella foto) tra le fila di Gattinoni Mice. Professionista affermata nel Pharma, Sulis assume l’incarico di head of HealthCare, andando a dirigere la divisione e un team di 14 persone.

“Con l'ingresso di Ilaria a capo della divisione HealthCare, Gattinoni rafforza un ramo d’azienda già molto performante, con l'obiettivo di sviluppare il reparto sia in termini di competenze verticali, sia in termini di business - spiega Elisa Presutti, managing director Events -. L'obiettivo è raddoppiare il fatturato entro il primo semestre del 2024, grazie all'acquisizione di importanti clienti e contratti quadro”.



La carriera

Classe 1970, dopo la laurea Ilaria Sulis ha iniziato a lavorare nel mondo degli eventi Pharma presso AIM Group con il ruolo di project leader sul cliente Merck Sharp & Dohme (Global), maturando esperienza a livello internazionale. Sempre in AIM, si è dedicata poi come project leader anche a Novartis Region Europe. Nel 2019 ha lasciato AIM per Uvet, dove ha seguito Novartis Italia.



“Sono entusiasta all’idea di entrare in Gattinoni e di portare con me la mia esperienza pluriventennale in ambito Pharma & HealthCare per affrontare questa sfida con energia e passione - commenta Sulis -. Tuttavia, so che il successo dipende dalla forza di una squadra unita e determinata; mi dedicherò alla promozione dell’efficienza dei processi e alla ricerca dell’eccellenza nei risultati, mettendo sempre al primo posto le esigenze dei nostri clienti”.