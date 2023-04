Scalapay, via alla partnership con Welcome Travel Group

Scalapay ha siglato la partnership con Welcome Travel Group, con un accordo che consentirà alle agenzie del network di proporre ai propri clienti la formula di dilazione in tre soluzioni senza interessi proposta da Scalapay, ma anche di accrescere il proprio bacino di utenti facendo leva sugli oltre 2 milioni di italiani già clienti delle fintech italiana e della sua formula del ‘Buy Now, Pay Later’.

“I dati – riporta Matteo Ciccalè, commercial director travel di Scalapay (nella foto a destra) - testimoniano una ricerca di assistenza e personalizzazione maggiore dei viaggiatori, sia nel digitale che nel fisico. Le agenzie ci raccontano di opportunità uniche di aumentare il fatturato, sia con prodotto proprio che intermediato e noi siamo felici di contribuire a questa nuova fase, riducendo le barriere finanziarie alla prenotazione per il consumatore e aumentando al contempo il cash-flow dell’agenzia”.



Le proposte per la clientela

Integrandosi facilmente nei sistemi di pagamento dell’agenzia, Scalapay può essere usato per far pagare ai propri clienti l’acconto, il saldo oppure l’intera pratica in tre soluzioni senza interessi e attraverso un processo rapido che permette all’agenzia di ottenere immediatamente l’intero importo. La riscossione delle rate, infatti, rimane a carico di Scalapay, senza che l’agenzia debba preoccuparsi di insoluti.



Soluzioni personalizzate

"Consideriamo la partnership con Scalapay un passo decisivo verso la creazione di soluzioni che aumentino l'efficienza, la flessibilità e la riconoscibilità delle agenzie di viaggi affiliate – aggiunge Sandro Palumbo (a sinistra nella foto), responsabile commerciale business travel Welcome Travel Group –. L'adozione di soluzioni ‘Buy Now, Pay Later’ di livello garantisce alle agenzie la possibilità di articolare una proposta di pagamento sulle reali necessità del cliente aumentando quindi, il tasso di conversione dei preventivi e conducendo, ove possibile, attività di upselling”.



Attraverso Scalapay le adv hanno, inoltre, l’opportunità di fidelizzare i clienti soprattutto nella fascia di età sotto i 40 anni, oltre al fatto di entrare in contatto con una community profilata.