TripAdvisor: nel 2022 bloccato preventivamente il 72% di recensioni false

Migliora la strategia preventiva di TripAdvisor nella lotta alle recensione false a livello mondiale. Il report sulla trasparenza (che la società pubblica ogni due anni) ha rilevato che nel 2022 la piattaforma ha bloccato il 72% delle opinioni fraudolente (che, in totale, sono state 1,3 milioni, pari al 4,4% del totale) contro il 67% del 2020.

Come riporta travelweekly.com, oltre a queste TripAdvisor lo scorso anno ha anche rimosso 24.521 post riconducibili a società di recensioni a pagamento.



Inoltre, sempre lo scorso anno, sono state decretate da TripAdvisor oltre 33mila 'penalizzazioni sul ranking'; in 341 di questi casi è anche stato emesso un 'cartellino rosso'. Si tratta di due tipologie di provvedimenti adottati dalla piattaforma per colpire coloro che si rendono responsabili di recensioni false.



Nel 2022, riporta ancora il sito, il numero di recensioni è aumentato del 20% rispetto al 2020, arrivando a un totale di 30,2 milioni. Inoltre, su TripAdvisor sempre nello scorso anno sono sbarcate 1,3 milioni di nuove attività commerciali, per un totale di 11,1 milioni di inserzioni all'anno, in aumento del 16% rispetto al 2020.