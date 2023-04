Tourism Australia chiama a raccolta le agenzie per rilanciare la destinazione

Tourism Australia chiama a raccolta i suoi Aussie Specialist per una convention con circa cento adv a bordo di una nave da crociera. “Dopo la pandemia è stato necessario un po’ di tempo per la riapertura dell’Australia e per far sì che il Paese fosse pronto ad accogliere i turisti - commenta Matteo Prato, country manager di Tourism Australia -. In occasione di questa Aussie Convention On Board vogliamo raccontare cosa c’è di nuovo e mettere a disposizione degli adv tutti gli strumenti necessari per tornare a vendere la destinazione”.

Oggi per l’Australia gli italiani possono beneficiare del collegamento diretto Roma-Perth operato da Qantas. Nel 2022 sono stati 39,4 mila i visitatori giunti dalla Penisola (su un totale mondiale di poco superiore ai 4 milioni di arrivi), con una spesa media di 6,8 mila dollari per viaggio.



"Globalmente siamo al 50% dei livelli pre-Covid - sottolinea Eva Seller, regional general manager di Tourism Australia -. Le prospettive per il 2023 e il 2024 sono positive, e crediamo nel programma di formazione Aussie Specialist, che a ottobre vedrà gli adv protagonisti di un mega fam trip”.