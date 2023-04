I viaggi d’affari continuano a crescere: l’analisi del settore nel Business Travel Trend di Uvet

Prenotazioni alberghiere in aumento dell'8% rispetto al mese precedente, voli a +7% e treni a +13%: sono questi alcuni dei principali indicatori riguardanti il settore dei viaggi d'affari a marzo secondo l'analisi del Business Travel Trend, l'indice mensile sul settore elaborato dal Centro Studi Promotor con Uvet.

L'indice, come sottolinea una nota della stessa Uvet, viene realizzato attraverso un campione rappresentativo delle principali aziende che operano in diversi settori dell'economia italiana.



"A marzo il valore del Business Travel Trend è di 96 - si legge ancora nel comunicato -, molto vicino a quello registrato nel 2019, e in aumento di due punti rispetto al 94 di febbraio. Nella misurazione totale della spesa il primo trimestre si avvicina al 2019 grazie ai volumi e non all’incremento prezzi, a testimonianza di una vivacità riacquisita da parte del business travel".



L'indice viene calcolato rapportando a 100 i dati del 2019, considerato come un 'punto di partenza convenzionale'.