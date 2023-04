Un interrogativo serpeggia tra le agenzie di viaggi della Penisola e, settimana dopo settimana, si fa sempre più insistente: riuscirà la Grecia a confermarsi protagonista dell'estate? Riuscirà a macinare i grandi numeri a cui la distribuzione è sempre stata abituata nonostante l'impennata dei costi e nonostante la ripresa delle mete concorrenti?

TTG Italia ha indagato fra le adv italiane per capire come la tradizionale meta estiva stia affrontando il primo anno di vero ritorno alla normalità e su TTG Magazine riporta il pensiero dei dettaglianti, che per una volta non costituiscono un coro compatto.



Secondo gli agenti, infatti, per il Paese si prefigura un’estate di incognite, spinta dal rincaro delle tariffe aeree e da quello dei servizi di ospitalità, con un’impennata dei costi che rischia di alimentare la concorrenza di altre destinazioni, prime fra tutti quelle di lungo raggio che per tre anni sono state chiuse e che oggi attraggono i turisti come mai prima.



