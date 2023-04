Assoviaggi: capitali europee in testa per l'outgoing in agenzia per i ponti primaverili

Capitali europee, città d’arte italiane, crociere. E poi lungo raggio e destinazioni balneari del Mediterraneo. Sono queste le richieste in agenzia di viaggi per il periodo pasquale e per i ponti di primavera secondo quanto emerge dall’Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti realizzato da Cst-Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 532 agenzie di viaggi.

Si tratterà dunque di un periodo in cui l’estero tornerà al centro delle scelte degli italiani, sempre con una forte componente di intermediazione. Tra le mete più richieste per il corto raggio domina la Spagna, seguita da Francia, Portogallo, Marocco, Regno Unito e Grecia, mentre sul medio raggio immancabile l’Egitto davanti a Israele seguiti dal Nord Europa con Islanda, Finlandia e Norvegia. Sul long haul invece i classici con i Caraibi, Stati Uniti, Giappone e Thailandia.



“Per chi ha scelto di rimanere in Italia per le festività pasquali ed i ponti primaverili – si legge in una nota di Assoviaggi -, tra le sei regioni più gettonate per una vacanza, secondo le segnalazioni degli operatori turistici, dominano la classifica la Toscana ed il Lazio, seguite da Campania e Sicilia, Veneto e Puglia. Il grande appeal registrato dal turismo culturale di primavera evidenzia, invece, tra le città d’arte preferite per un viaggio all’insegna della conoscenza Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino e Matera”.