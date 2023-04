di Alberto Caspani

La consulenza sul noleggio delle auto elettriche aiuta le agenzie di viaggi a distinguersi sul mercato, accrescendone la “green identity”. Secondo Hertz e Global Gsa, organizzatori del webinar “Green mobility e autonoleggio”, conoscere le diverse possibilità offerte dalla mobilità sostenibile e intermodale genera fidelizzazione, oltre che sensibilizzazione sociale.

“Stiamo assistendo a un rapido cambiamento della domanda in Italia - spiegano Massimo Scantamburlo e Massimo Fede, rispettivamente sales director Italy di Hertz e del distributore Global Gsa -, ma l’interesse del cliente verso le soluzioni sostenibili non è ben supportato ancora sul piano dell’informazione: in termini di pacchetti viaggio, ad esempio, notevoli sono le differenze se si ricorre a una Fiat500 elettrica, a una Polestar o una Tesla, in grado di percorrere oltre 500 km senza ricarica. Grazie ai nostri incontri di formazione in tutt’Italia, contribuiamo a incrementare la percentuale di clienti leisure rispetto al tradizionale segmento business”.



Con circa il 9% della flotta destinata all’elettrico e l’adozione di una tessera ricaricabile per accedere al 98% delle 41mila colonnine recharge, Hertz guida oggi la transizione all’autonoleggio elettrico in Italia, supportata da contenuti sempre più specialistici sul sito di Global Gsa.