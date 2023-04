I rincari stanno colpendo in modo trasversale tutti gli ambiti economici. Nell’industria dei viaggi, gli effetti più roboanti si notano nel trasporto aereo, con tariffe in impennata anche per brevi tratte e nei periodi di bassa stagione. Aumenta perciò la corsa al last minute dei viaggiatori, alla ricerca di offerte vantaggiose. Ed è proprio in questa fase che si cela l’insidia del cybercrimine.

Una recente indagine di Chek Point Research, divisione Threat Intelligence di Check Point Software (specialisti della sicurezza informatica), ha infatti registrato un incremento dei raggiri dei cybercriminali, che sferrano attacchi di phishing a danno dei consumatori, proponendo finte offerte e sconti durante la ricerca della meta ideale.



Come difendersi

La società ha così stilato un elenco di buone pratiche per difendersi dalle azioni fraudolente.



Diffidare delle offerte più strabilianti

I truffatori utilizzano offerte allettanti per attirare viaggiatori ignari. Se un'offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è.



Utilizzate metodi di pagamento sicuri

Quando si prenota un viaggio online, meglio utilizzare un metodo di pagamento sicuro come la carta di credito o PayPal. Questi metodi offrono maggiori protezioni e facilitano la contestazione di eventuali transazioni non autorizzate.



Verificare la presenza del “https”

Assicurarsi sempre che il sito web abbia la dicitura “https” all’inizio dell'Url. Ciò indica che il sito dispone di un certificato SSL, il che significa che i dati immessi sono criptati e sicuri.



Assicurarsi di sapere da chi si sta acquistando

Controllare a fondo il sito web, guardare le recensioni degli altri utenti e cercare su internet se qualcuno ha già sentito parlare dell’azienda da cui si vuole acquistare.



Controllare gli indirizzi web

Fare un doppio check degli indirizzi e-mail, dei link e dei nomi di dominio per capire se corrispondono. Ad esempio, se si ritiene che l'e-mail sia stata inviata da American Airlines, ma il dominio dell'indirizzo e-mail non contiene “americanairlines.com”, si tratta di un'e-mail di phishing.