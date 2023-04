Belmond: una Dior spa a bordo del treno Royal Scotsman

Novità a bordo del Royal Scotsman, A Belmond Train, il treno di lusso che percorre le ferrovie della Scozia. Con le nuove partenze, una carrozza del convoglio sarà trasformata in una spa firmata Dior.

Nella Dior Spa Royal Scotsman si troveranno due sale dedicate ai trattamenti realizzate in legno laccato e ridecorate con il motivo Toile de Jouy caratteristico di Dior in bordeaux. La nuova offerta dedicata prevede tre trattamenti su misura, pensati dagli esperti di benessere di Dior per soddisfare i desideri e le esigenze di ogni ospite attraverso un'esperienza emozionante e coinvolgente.



Il 2023 di Royal Scotsman presenta inoltre nuovi viaggi a tema all'insegna dell'avventura e della cucina gourmet. Tra questi figurano l'adrenalinica Highland Survival Adventure (dal 30 giugno al 3 luglio), progettata in collaborazione con gli esperti di Wildnis, e A Taste of Scotland (dal 4 al 6 settembre), un’esperienza gastronomica in compagnia dello chef stellato Tom Kitchin, che guiderà gli ospiti alla scoperta dei sapori più particolari della Scozia.