Google ha sviluppato una nuova funzione chiamata 'Garanzia del prezzo', che garantisce il rimborso della differenza se il prezzo a cui gli utenti hanno acquistato un biglietto aereo scende tra il momento della prenotazione e la data del viaggio. Lo strumento si basa su un algoritmo che monitora quotidianamente i prezzi dei voli.

Come riporta Hosteltur, al momento la nuova funzione è in fase di test e solo negli Stati Uniti, su alcuni voli di Alaska, Spirit e Hawaiian Airlines.

Per accedervi, gli utenti devono selezionare un viaggio con la dicitura 'Garanzia del prezzo' e prenotare l'itinerario tramite 'Prenota su Google' .

Il motore di ricerca registra i dati del passeggero, elabora il pagamento ed effettua la prenotazione con la compagnia aerea.



Per quanto riguarda i rimborsi, i clienti riceveranno i pagamenti nei propri account Google Pay e da lì avranno la possibilità di trasferire il denaro sui propri conti bancari.

Sebbene Google non abbia ancora rivelato la strategia per implementare il nuovo strumento, l’azienda avverte già che il suo piano a lungo termine è quello di introdurre la funzione di garanzia sui voli nazionali e internazionali, attraverso il maggior numero possibile di compagnie aeree.



“Il nostro obiettivo è quello di portare la nuova funzionalità allo step successivo - spiega a Bloomberg Jade Kessler, product manager di Google Voli -. Siamo fiduciosi di poter offrire questo servizio a quante più persone possibile e di espanderlo ben oltre il 'Prenota su Google”.



Google si farà carico di tutti i costi e garantisce di non addebitare alle compagnie aeree le prenotazioni dei voli tramite il suo programma Prenota, né commissioni per l'utilizzo di questa funzione.

Google aveva già condotto un programma pilota sulla funzione 'Garanzia del prezzo' nel 2019, ma aveva dovuto interromperlo a causa della pandemia di Covid-19 . Il piano è stato ripreso alla fine dello scorso anno e ora Google è pronta per il rilascio della nuova funzione.