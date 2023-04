Un settore capace di evolvere e assecondare le richieste del mercato. Questa la chiave del successo del turismo open air, che anche per l’estate 2023 mantiene alto il suo appeal.



"Il nostro - sottolinea Silvia Pagnan, sales e marketing manager di Isaholidays - è sempre stato un comparto capace di cambiare e anticipare i trend della domanda. È successo negli anni Settanta quando imprenditori illuminati hanno avuto l'intuizione di trasformare i grandi camping con le piazzole per i camper frequentati per lo più dagli stranieri in villaggi attrezzati con piccole unità abitative, oggi diventate delle sistemazioni in grado di tenere testa, per comfort, agli standard alberghieri”



Una formula, quella delle vacanze green, da sempre apprezzata dai turisti nordeuropei, che oggi convince un numero crescente di connazionali: “Se fino a dieci anni fa gli italiani erano appena il 30%, oggi la loro quota è salita al 40. Una spinta enorme - spiega Pagnan - è arrivata con la pandemia, ma è stata soprattutto la capacità del nostro settore di investire e offrire sempre nuovi contenuti a rendere questa vacanza più appetibile”.



Grazie agli investimenti sulla qualità, l’outdoor ha così saputo cambiare il suo posizionamento nel mercato. “Oggi parliamo di un’esperienza sempre a contatto con la natura, ma non economica. È una vacanza di fascia medio-alta, che convince perché in grado di offrire servizi gratuiti come miniclub, parchi acquatici e tante attività per ogni componente della famiglia”.

Amina D'Addario