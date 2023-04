Cisalpina Tours rinnova la sua piattaforma di business intelligence

Cisalpina Tours investe in tecnologia. La Tmc del Gruppo Bluvacanze ha rinnovato la sua piattaforma di business intelligence Cisalpina BI, per soddisfare le esigenze di monitoraggio della spesa aziendale di trasferte.

Sviluppata su tecnologia cloud Microsoft e resa accessibile attraverso Qlik Sense, Cisalpina BI si adatta così ai bisogni delle aziende e delle loro travel policy, andando a declinarsi sulle diverse tipologie di monitoraggio degli andamenti della spesa e delle performance operative, in modalità continua e in tempo reale.



“La progettazione della nuova piattaforma di business intelligence si è concentrata sulle rinnovate esigenze dei viaggi d’affari ed evidenzia un elevato numero di report di dettaglio e di sintesi su tutte le industry di acquisto dei servizi”, commenta Loretta Bartolucci, commercial director di Cisalpina Tours.



La nuova piattaforma

I dati sono migrati dalla precedente piattaforma, in modo da consentire alle aziende un raffronto con le performance relative ai 3 anni precedenti. Il grado di ampiezza e di approfondimento delle analytics è personalizzabile e sempre supportato da grafiche intuitive ed interattive.



Con la nuova piattaforma, i clienti possono personalizzare le interrogazioni su base sia di esigenze standard che ad-hoc.



I travel manager e, in genere, chi si occupa di data management attinente agli acquisiti hanno così la possibilità di avere accesso in qualunque momento ed in totale autonomia a tutte le informazioni relative al traffico e alla mobilità aziendale effettuata.