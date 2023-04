Vacanzedigital, l'espansione continua

Il salentino Vacanzedigital prosegue il suo piano di espansione. Specializzato nella vendita delle vacanze mare Italia, l’operatore si occupa anche della creazione di portali e piattaforme e-commerce per il turismo.

Il direttore commerciale e marketing Marcello Melica spiega: “L’esperienza consolidata, metodologie non comuni, il know how maturato, ci hanno dato la possibilità di acquisire competenze specifiche e skill rari nel settore, che ci permettono di mettere in atto strategie vincenti e creare strumenti digitali innovativi”.



Dopo i primi due anni di avviamento, che hanno portato la piccola realtà ad affermarsi e raddoppiare il fatturato, per la nuova stagione il t.o. spinge sull’acceleratore: “Il 2023 è l’anno del salto di qualità, siamo pronti a raggiungere i primi traguardi importanti, grazie ad investimenti e al consolidamento della partnership con il gruppo Apulia Hotel, di cui curiamo l’operatività. Vacanzedigital ha aperto le porte al mercato b2b e ad oggi collabora con un numero importante di t.o. e agenzie di viaggi. La nuova stagione è già oltre le aspettative: nel primo trimestre di esercizio, al 31 marzo abbiamo raggiunto gli obiettivi previsti, con un ulteriore +210%”.



Massimiliano Pecoraro, product manager, aggiunge “Siamo oltre le aspettative e con un boom di prenotazioni per il Mare Italia: Puglia, Calabria e Sicilia sono le regioni più richieste. Il nostro catalogo si compone di oltre 250 strutture Mare Italia, molte in esclusiva commerciale”.



Vacanzedigital si occupa anche di sviluppo digitale. Ruolo chiave è quello di Angelo De Michele, cto dell’azienda salentina. “Tra le novità, sono due anni che lavoriamo ad un progetto importante, il ‘Digital Agency & Tour Operator’ - afferma De Michele -. Si tratta di una nuova piattaforma cloud che a breve verrà lanciata sul mercato, un software per la gestione di t.o. e agenzie di viaggi, uno strumento innovativo, unico e completissimo che va dalla pubblicazione e vendita dei pacchetti turistici multicanale alla gestione delle prima nota, includendo crm clienti, booking online, gestione disponibilità,…”.

Nella foto, Marcello Melica, Angelo De Michele e Massimiliano Pecoraro.