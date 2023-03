La Carta d'Identità elettronica si evolve: addio allo Spid più vicino

Lo Spid, che in molti italiani hanno imparato a usare negli ultimi anni, potrebbe andare in soffitta: l'ipotesi circola già da diversi mesi, ma le ultime evoluzioni della Carta d'Identità elettronica potrebbero velocizzare il processo.

Le novità, come riporta corriere.it sono state pubblicate dal ministero degli interni sul sito dedicato alla carta d'identità e chiariscono che le credenziali di livello 1 e 2, associata alla Cie, saranno sufficienti per accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione e per i siti privati che prevedono l'accesso con Carta d'Identità elettronica.



La novità è importante perché fino a ieri per accedere a questi servizi tramite Cie era necessario il livello 3, ovvero l'accesso tramite lettore di smart card per il pc o tramite tecnologia Nfc per smartphone.



Ora invece si potrà accedere tramite la classica coppia di credenziali (user e password) e, dove richiesto, un secondo fattore di autenticazione come codice temporaneo Otp o scansione di un qr code. Nel caso in cui non si avesse in quel momento a portata di mano la carta fisica, si potrà accedere digitando il Puk e il numero di serie della Cie, comunicati al momento della richiesta della carta.