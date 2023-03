Accordo tra Gruppo Gattinoni e Tantosvago per le proposte di welfare aziendale

Il Gruppo Gattinoni approda nel mondo del welfare aziendale e avvia una collaborazione con Tantosvago. La partnership consentirà al gruppo di offrire le proprie proposte sulle piattaforme dedicate, dai soggiorni alla scoperta delle meraviglie d'Italia ed escursioni e tour grazie ai quali si potranno approfondire culture lontane esplorando nuovi continenti.

Grazie a questa partnership, per le agenzie del Gruppo Gattinoni che aderiranno al circuito sarà possibile transare direttamente la vendita di pacchetti turistici con i flexible benefits del settore welfare.



“La partnership con Tantosvago è molto importante perché ci permette di rafforzarci in un settore, quello del welfare aziendale, per noi molto interessante – afferma Sergio Testi (nella foto), direttore generale Gattinoni Group –. Il welfare aziendale da diversi anni sta diventando l’assoluto protagonista del mondo lavorativo, economico e sociale affermandosi come strumento fondamentale per migliorare il benessere, la motivazione e produttività dei dipendenti. E il viaggio rappresenta senza dubbio una delle principali attività di relax”.