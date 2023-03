Il progetto Move si trasforma e diventa società Benefit

Nel momento in cui ha cominciato a delinearsi una parziale ripresa, sette professionisti del mondo travel ed ex colleghi di lavoro hanno lanciato un nuovo progetto integrato nel mondo del turismo. Così Stefania Buonavita, Paolo Donzelli, Elisa Remigi, Roberto Silvestrini, Enrico Spagnolo, Milena Stucchi e Paolo Tuccitto, hanno creato Move, un nuovo format dedicato a viaggi ed esperienze esclusive create su misura nell’ambito dello sport, dell’arte, della cultura, dell’enogastronomia e della natura.

I numeri relativi ai primi otto mesi di attività sono incoraggianti: oltre 8 milioni di euro di volumi generati, 8.300 clienti, più di 200 esperienze di viaggio organizzate, una rete di circa 500 partner, nove strutture Move che includono la sede commerciale di Milano, 7 Store e un ufficio in Svizzera, a Chiasso.



Da quest’anno Move si è trasformato in società Benefit e può così rendere concreta e trasparente la volontà di integrare nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo su persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni e stakeholder. I sette soci hanno individuato una realtà onlus, la Fondazione Arché, che si occupa di accogliere donne con bambini in condizioni di disagio e intendono offrire loro la possibilità di trascorrere qualche giorno di vacanza in ambienti diversi dalla comunità.



Move è acronimo di Mobilità, Ospitalità, Viaggi ed Esperienza e si propone di realizzare esperienze uniche rivolte ai privati, appassionati di natura, sport, arte, cultura ed enogastronomia, alle aziende di tutti i settori e alle agenzie italiane e straniere, inserite nel suo network.



“L’idea di mettersi in gioco in prima persona, la sfida di percorrere un sentiero non ancora tracciato e la volontà di creare, con passione e dedizione, esperienze che restino nel cuore dei nostri clienti sono le leve che, unite all'obiettivo di dedicare una parte importante del tempo e degli utili a iniziative solidali, hanno portato ognuno di noi, con la propria storia e le proprie aspirazioni, nel progetto Move” commenta Paolo Tuccitto (nella foto), event & experience manager di Move.