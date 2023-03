Una new entry che porta dentro di sé un importante ritorno. Con una serata insieme alle agenzie di viaggi del territorio a Cascina Fossata, a Torino, Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel, insieme a tutto il team ha ‘battezzato’ il nuovo corso dell’operatore, con la creazione della divisione torinese con sede in via Reiss Romoli: Mapo World.

Una svolta sul lungo raggio che avrà alla guida due vecchie conoscenze del mercato come Roberto Servetti, branch manager, con un lungo corso in Amo il Mondo, e Fabrizio Celeghin nel ruolo di direttore commerciale e di provenienza da Uvet. Un’avventura nata davanti a un aperitivo dopo l’ultima edizione di TTG Travel Experience, come ha raccontato Servetti, e decollata nel giro di pochi mesi perché, ha aggiunto, “Avevamo voglia di riprendere a lavorare su quello che sappiamo fare meglio divertendoci. Siamo convinti che ci sia spazio per questa realtà e la risposta delle agenzie questa sera ne è la dimostrazione.



Vendite solo in agenzia

Agenzie che saranno l’unico canale di vendita, come ha ribadito Barbara Marangi: “Faremo molto tailor made, tanto lavoro artigianale e per questo le agenzie sono fondamentali, ma non mancherà l’offerta per i viaggi di gruppo”. Per il decollo l’offerta si concentra per ora sull’Asia e in particolare sulla Thailandia, India e Oceano Indiano, Namibia, Botswana e Sudafrica per l’Africa. E poi ovviamente Stati Uniti, Caraibi e Messico.



“Il sito è già attivo anche se manca ancora la parte relativa al booking online che attiveremo presto”, ha aggiunto Marangi. Quanto agli obiettivi di questo primo anno “puntiamo a raggiungere i 3 milioni di euro di fatturato”.



Lino Vuotto