Viaggi open air, il ritorno della Cina e Travel Guide Nozze: scopri il meglio di TTG Magazine

I viaggi open air, che si confermano di appeal anche dopo gli anni della pandemia. Il ritorno della Cina e le nuove sfide dell’hotellerie. E ancora la grande ripresa del wedding e le tendenze emergenti del segmento nella Travel Guide Nozze. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:

Vacanze open air, la formula che piace anche post Covid

Forse qualcuno pensava fosse un fuoco di paglia, una moda passeggera dettata dalla pandemia e dalla necessità di mantenere il distanziamento anche in vacanza. Invece il settore outdoor consolida ulteriormente il suo appeal. I soggiorni all'aria aperta e le attività a contatto con la natura piacciono a un pubblico sempre più ampio e anche per questa stagione estiva si confermano in cima alle preferenze dei consumatori… (continua sulla digital edition)



Compagnie aeree, la scalata araba

'Impactful sustainability in modern-day travel and tourism': è stato questo il cuore della decima edizione dell'Arab Aviation Summit, organizzato per la terza volta a Ras Al Khaimah. Un appuntamento per mettere sotto la lente d'ingrandimento le criticità e le prove alle quali è chiamata oggi l'aviazione civile. "Il livello di traffico degli aeroporti… (continua sulla digital edition)



Il ritorno della Cina

Finalmente è arrivata la riapertura simbolicamente più significativa. Il via libera all'arrivo di turisti stranieri da parte del Governo cinese, più ancora di tante altre decisioni analoghe in altre parti del mondo, ha idealmente rappresentato un vero e proprio cambio di marcia. Dopo tre anni di chiusure, anche il Paese dove… (continua sulla digital edition)



Hotel, le nuove sfide

È uno dei settori economici la cui domanda continua a crescere, ma le cui ferite pandemiche devono ancora rimarginarsi completamente. Un comparto stretto tra le esigenze di una domanda in profonda trasformazione e la carenza di personale specializzato, tra clienti sempre più attenti al servizio e giovani che fuggono dalla professione… (continua sulla digital edition)



Travel Guide Nozze: l’Italia minore traina il wedding

Dire il fatidico 'sì' in Italia si sta trasformando in un importante veicolo per creare indotto a tutti i livelli. Il wedding tourism continua infatti ad essere un vero fiore all'occhiello della nostra offerta, in grado di catalizzare l'attenzione di agenzie e operatori… (continua sulla digital edition)