Il caro vita si abbatte anche sui viaggi scolastici, i cui costi “sono ormai insostenibili per molte famiglie”. A denunciarlo il presidente della Federazione del Turismo Organizzato di Confcommercio, Franco Gattinoni (nella foto), che attraverso una nota sottolinea la necessità di interventi strutturati a supporto del segmento e degli istituti scolastici, con aiuti mirati e semplificazioni.

“È inaccettabile – scrive Gattinoni - che i ragazzi siano discriminati in base al censo. Si tratta di momenti della didattica e della formazione che sicuramente garantiscono svago e divertimento, ma non dimentichiamo che abbiamo a che fare con il diritto allo studio che va assicurato a tutti i nostri figli senza distinzioni. Peraltro, le gite rappresentano un volano importantissimo per il turismo nei mesi non di picco, soprattutto sulle città d’arte”.



Le proposte

Per il presidente Fto è necessario aiutare gli istituti scolastici a pianificare le gite per scongiurare gli effetti delle prenotazioni sotto data e snellire i processi burocratici. “La primavera, il tempo delle partenze degli studenti, arriva adesso. Ma la stagione, dal punto di vista della programmazione, ce la siamo già giocata – prosegue -. Servono allora sostegni e politiche di accompagnamento. Diciamo da tempo che innanzitutto bisogna aiutare le scuole a pianificare i viaggi di istruzione con congruo anticipo in modo da spuntare prezzi più competitivi in sede di prenotazione. Inoltre, sarebbe utile snellire le procedure: è troppo complesso dover rispettare il Codice degli appalti per selezionare i fornitori in sede di organizzazione di una gita. Meglio sarebbe avvalersi del Codice del turismo. Ma soprattutto vanno immaginati aiuti alle famiglie in base all’Isee e vanno incentivati gli insegnanti che decidono di accompagnare i ragazzi in viaggio”.



“In ogni caso - conclude Gattinoni –, noi proviamo come sempre a dare il nostro contributo al tavolo ad hoc già avviato dai ministeri del Turismo e dell’Istruzione con tutti gli stakeholder del settore. Il segmento delle gite scolastiche riceve da noi tutte le attenzioni che merita. Ne va della crescita dei nostri ragazzi e del futuro del nostro Paese”.