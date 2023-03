di Paola Trotta

Torna l’appuntamento con Obiettivo X di Ota Viaggi, che dal 12 al 14 maggio in Sicilia al CdsHotels Terrasini metterà in campo un’edizione ricca di presenze.

Durante i tre giorni saranno presenti 16 partner ufficiali e 250 agenti di viaggi, che avranno la possibilità anche di visitare sette strutture. Tra i momenti clou dell’evento i due panel che vedranno salire sul palco i grandi nomi del mondo del turismo e che saranno moderati anche quest'anno dal direttore di TTG Italia Remo Vangelista. Il primo ‘Il comparto dei trasporti in Italia con pro e contro da affrontare’ vedrà partecipare i rappresentanti di Ita Airways, Trenitalia, Gnv, Moby e Tirrenia. Il secondo ‘Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana’ con i rappresentanti di Ota Viaggi, Msc Crociere, Idee per Viaggiare, Enit e Kel12 Cultura del Viaggio.



Nella presentazione ufficiale il direttore commerciale di Ota Massimo Diana (nella foto) ha anche annunciato i nomi delle aziende partner di Obiettivo X 2023: Ita Airways, Trenitalia Frecciarossa, Gnv, Moby, Tirrenia, Msc Crociere, Idee per Viaggiare, Kel12 Cultura del Viaggio, Creo Travel, Sporting Vacanze, Visit Malta, Polish Tourism Organization, Visit Brussels, Radio Turismo, Radio Vacanze, Av Communication e CdsHotels.



Tra le novità di quest’anno i coupon viaggi emessi dai partner dell'evento, come Ita Airways che garantirà tariffe agevolate per tutti coloro che preferiranno raggiungere l'aeroporto di Palermo in autonomia e Trenitalia emetterà uno sconto del 50% sulle tariffe base. Annunciati anche i contest che riguarderanno le agenzie che, proprio come lo scorso anno, saranno premiate in base alla partecipazione dimostrata sui social per le categorie ‘Miglior Post’ e ‘Comunicazione migliore di Obiettivo X’.