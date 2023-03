È stato il segmento più atteso dalle agenzie di viaggi, che ne sono rimaste orfane per lungo tempo a causa della pandemia. I viaggi di nozze sono ora tornati a macinare numeri importanti per la distribuzione, complice anche una domanda sempre più esigente e alla ricerca dell'esclusività. È quanto emerge nella Travel guide pubblicata sull’ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online sulla Digital edition.

Il nuovo corso del segmento vede una clientera capace di spendere cifre molto più alte rispetto al passato pur di vivere esperienze uniche. Di pari passo si sta adeguando l'offerta, con proposte sempre più particolari. Gli sposi chiedono tour personalizzati di coppia con guida privata e anche la durata non è più vincolata alle due settimane: i clienti sono flessibili e questo favorisce il lavoro in fase di preventivazione, segnalano dalle agenzie di viaggi.



Ma c’è anche un altro elemento: il wedding tourism continua infatti ad essere un vero fiore all'occhiello dell'offerta italiana, in grado di catalizzare l'attenzione di agenzie e operatori. Città d'arte, spiagge, borghi e sempre più ville storiche sono gli scenari scelti come location per le nozze 'italiane' degli stranieri e non solo, anche in qujesto caso con capacità di spesa ben sopra la media.



La Travel guide Viaggi di Nozze è disponibile sulla Digital edition di TTG Magazine a questo link