Decreto flussi, oggi il click day per gli 83mila lavoratori extra Ue anche per il turismo

È scattato questa mattina alle 9 il click day per la presentazione delle domande (in via telematica) per gli 82.705 lavoratori provenienti da Paesi extra-Ue previsti dal decreto flussi.

Il decreto prevede una quota di 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale per alcuni settori, tra cui il turismo; i lavoratori dovranno provenire da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.



Per quanto riguarda invece i lavoratori stagionali, è prevista un quota di 44mila unità per i settori agricolo e alberghiero; il totale andrà suddiviso tra le Regioni e le Province autonome secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro.